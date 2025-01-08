«Барселона» победила «Атлетик» в полуфинале Суперкубка Испании

«Барселона» обыграла «Атлетик» в полуфинале Суперкубка Испании — 2:0. Матч проходил в Джидде (Саудовская Аравия).

У каталонцев голы забили Ламин Ямаль и Гави, который также отметился результативной передачей. Во втором тайме два гола «Атлетика» были отменены из-за офсайдов у Оскара Де Маркоса и Иньяки Уильямса — на 82-й и 87-й минутах.

Сине-гранатовые вышли в финал турнира и сыграют с победителем матча «Реал» — «Мальорка», который пройдет 9 января. Финал запланирован на 12-е число.