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Сегодня, 20:00

«Атлетик» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча Суперкубка Испании

«Атлетик» и «Барселона» встретятся в полуфинале Суперкубка Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо.
Фото Getty Images
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«Атлетик» Бильбао и «Барселона» встретятся в матче полуфинала Суперкубка Испании в четверг, 9 января. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия), начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Атлетика» и «Барселоны» показывает канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru, на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Ключевые события игры «Атлетик» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
08 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Атлетик
Барселона

Победитель игры встретится в финале с «Мальоркой» или «Реалом», которые проведут свой полуфинал на следующий день.

«Атлетик» принимает участие в Суперкубке на правах обладателя Кубка Испании, «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании-2023/24. Действующим обладателем Суперкубка является «Реал».

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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