«Атлетик» и «Барселона» встретятся в 1/2 финала Суперкубка Испании в среду, 8 января. Матч пройдет на стадионе «Спортивный город имени короля Абдаллы» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Атлетик» — «Барселона» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В другом матче полуфинала турнира сыграют «Реал» и «Майорка». Финал Суперкубка Испании состоится 12 января.