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Сегодня, 22:00

«Атлетик» — «Барселона»: время начала и где смотреть матч Суперкубка Испании

«Атлетик» сыграет с «Барселоной» в 1/2 финала Суперкубка Испании 8 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль, игрок ФК «Барселона».
Фото Global Look Press
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«Атлетик» и «Барселона» встретятся в 1/2 финала Суперкубка Испании в среду, 8 января. Матч пройдет на стадионе «Спортивный город имени короля Абдаллы» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Атлетик» — «Барселона» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
08 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Атлетик
Барселона

В другом матче полуфинала турнира сыграют «Реал» и «Майорка». Финал Суперкубка Испании состоится 12 января.

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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