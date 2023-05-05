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Испания

Сегодня, 00:58

«Атлетик» дома проиграл «Бетису»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетик» на своем поле проиграл «Бетису» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Единственный гол забил нападающий Виллиан Жозе на 6-й минуте встречи. В концовке игры хозяева остались в меньшинстве, так как Дани Вивиан получил прямую красную карточку.

«Бетис» остался на 6-й строчке, набрав 52 очка, а «Атлетик» — на 8-й (47 очков).

Испания. Ла Лига. 33-й тур
04 мая, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
0:1
Бетис

В другой встрече «Райо Вальекано» обыграл «Вальядолид» — 2:1.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва Рауль де Томас и Серхио Камельо забили у хозяев, а в концовке встречи Серхио Леон отыграл один мяч.

«Райо Вальекано» поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» остался на 16-й позиции (35 очков).

Испания. Ла Лига. 33-й тур
04 мая, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:1
Вальядолид
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Бетис
ФК Вальядолид
ФК Райо Вальекано
0
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