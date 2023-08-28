«Атлетик» в результативном матче победил «Бетис», отыгравшись с 0:2

«Атлетик» в матче 3-го тура чемпионата Испании обыграл «Бетис» со счетом 4:2.

В составе басков дубль оформил Микель Весга, еще по голу забили Горка Гурусета и Унаи Гомес. У севильцев отличились Вилиан Жозе и Иско. При этом «Атлетик» уступал со счетом 0:2 к 10-й минуте.

После этого матча «Атлетик» с 6 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Бетис» с 4 очками — на девятой строчке.