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«Атлетик» — «Мальорка»: смотреть трансляцию финала Кубка Испании

«Атлетик» и «Мальорка» сыграют в матче за Кубок 6 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Атлетика» из Бильбао.
Фото Reuters
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«Атлетик» из Бильбао сыграет с «Мальоркой» в матче финала Кубка Испании по футболу 6 апреля в Севилье на местном Олимпийском стадионе. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию матча «Атлетик» — «Мальорка» покажут в телеэфире канала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 22.45 мск. Следите за ключевыми событиями финального поединка Кубка Испании с помощью матч-центра «СЭ».

По итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка Испании «Атлетик» прошел мадридский «Атлетико» (4:0). В 1/2 финала «Мальорка» обыграла в серии пенальти «Реал Сосьедад» (1:1, пенальти 5:4).

«Атлетик» является 24-кратным обладателем Кубка Испании. «Мальорка» становилась победителем турнира лишь один раз в сезоне-2002/2003.

Футбол в Испании: новости и результаты игр Кубка, турнирная таблица и расписание матчей в ла лиге, обзоры и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Мальорка
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