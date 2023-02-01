«Атлетик» продлил аренду Эрреры у «ПСЖ» до 2024 года

Полузащитник Андер Эррера останется в «Атлетике» до 2024 года.

Пресс-служба испанского клуба объявила, что активировали опцию продления аренды еще на один сезон. 33-летний футболист выступает за команду на правах аренды из «ПСЖ» с лета 2022-го.

По окончании срока аренды Эррера может стать свободным агентом, так как его контракт с парижанами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в составе «Атлетик» 11 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.