«Атлетик» продлил аренду Эрреры у «ПСЖ» до 2024 года

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Полузащитник Андер Эррера останется в «Атлетике» до 2024 года.
Пресс-служба испанского клуба объявила, что активировали опцию продления аренды еще на один сезон. 33-летний футболист выступает за команду на правах аренды из «ПСЖ» с лета 2022-го.
По окончании срока аренды Эррера может стать свободным агентом, так как его контракт с парижанами рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне полузащитник сыграл в составе «Атлетик» 11 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.
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Основные источники исследования