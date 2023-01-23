«Реал» победил «Атлетик» на выезде, Бензема сравнялся с Раулем по голам в ла лиге

«Реал» обыграл «Атлетик» на выезде в матче 18-го тура чемпионата Испании — 2:0.

На 24-й минуте встречи форвард «Королевского клуба» Карим Бензема открыл счет. Этот мяч стал для француза 228-м за команду в ла лиге, теперь он делит с Раулем второе место по этому показателю в истории клуба.

Второй гол мадридцев на 90-й минуте забил полузащитник Тони Кроос.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 41 очком в 17 матчах. «Атлетик» идет на восьмой строчке с 26 очками в 18 играх.