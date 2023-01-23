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Испания

Сегодня, 00:52

«Реал» победил «Атлетик» на выезде, Бензема сравнялся с Раулем по голам в ла лиге

Иван Торопцев
Корреспондент
Карим Бензема (в центре) празднует гол в ворота «Атлетика».
Фото Reuters
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«Реал» обыграл «Атлетик» на выезде в матче 18-го тура чемпионата Испании — 2:0.

На 24-й минуте встречи форвард «Королевского клуба» Карим Бензема открыл счет. Этот мяч стал для француза 228-м за команду в ла лиге, теперь он делит с Раулем второе место по этому показателю в истории клуба.

Второй гол мадридцев на 90-й минуте забил полузащитник Тони Кроос.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 41 очком в 17 матчах. «Атлетик» идет на восьмой строчке с 26 очками в 18 играх.

Испания. Лига 1. 18-й тур
22 янв, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
0:2
Реал

Карим Бензема
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
1
2
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Бензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал» в чемпионате Испании

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