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Сегодня, 14:30

«Атлетик» — «Реал»: где смотреть прямую трансляцию матча ла лиги

«Атлетик» сыграет с «Реалом» в рамках 1-го тура чемпионата Испании
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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В субботу, 12 августа, в Бильбао местный «Атлетик» примет мадридский «Реал» в рамках 1-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес». Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на онлайн-платформе ОККО в разделе «Спорт». На сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

В сезоне-2022/23 «сливочные» стали обладателями серебряных медалей примеры. В 38 играх они набрали 78 очков (на 10 меньше, чем у лидирующей «Барселоны»). Команда из Бильбао в прошлом сезоне финишировала на восьмой строчке турнирной таблицы ла лиги. В их активе 51 балл.

В предыдущих трех очных встречах одна игра завершилась вничью (1:1), одна победа на счету «Реала» (2:0) и одна у «Атлетика» (1:0).

Испания. Ла Лига. 1-й тур
12 авг, 22:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
ФК Реал
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