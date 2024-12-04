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«Атлетик» — «Реал»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Атлетик» и «Реал» сыграют в чемпионате Испании 4 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Атлетик» и «Реал» сыграют в 19-м туре чемпионата Испании в среду, 4 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Также трансляцию из эфира «Матч ТВ», которая начнется за 10 минут до стартового свистка, проведут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального канала, по подписке).

Ключевые события и результат игры «Атлетик» — «Реал» изучайте в нашем матч-центре.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
04 дек, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал

В ла лиге-2024/25 «Атлетик» провел 15 матчей и набрал 26 очков, у «Реала» — 14 игр и 33 очка.

Некоторые игры 19-го тура чемпионата Испании перенесены с начала 2025 года на декабрь из-за участия команд в январском розыгрыше Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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