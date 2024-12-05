Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:56

«Реал» проиграл «Атлетику», Мбаппе опять не забил пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Атлетик» переиграл «Реал» в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании — 2:1.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий басков Алехандро Беренгер открыл счет. На 68-й минуте гости имели шанс отыграться, но Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. Спустя 10 минут «Реалу» все же удалось сравнять счет — отличился Джуд Беллингем. Форвард «Атлетика» Горка Гурусета на 80-й минуте забил второй мяч своей команды и принес победу.

Для Мбаппе это второй незабитый одиннадцатиметровый подряд. Ранее он не смог реализовать пенальти в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» 27 ноября.

«Атлетик» набрал 29 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Реал» идет на 2-й строчке — 33 очка.

Читайте также
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Фигуристку Сотникову ошибочно указали иноагентом в книжном магазине
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя