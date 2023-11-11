«Атлетик» вырвал победу у «Сельты». Аспас не забил пенальти в конце матча

«Атлетик» переиграл «Сельту» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 4:3. Встреча прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

В первом тайме команды обменялись двумя голами. Сразу после перерыва Горка Гурусета вывел хозяев вперед, но «Сельте» удалось быстро отыграться — отличился норвежец Йорген Странд-Ларсен.

На 72-й минуте гости могли забить 4-й мяч, но Яго Аспас не реализовал пенальти — голкипер Унаи Симон отбил мяч. Победный гол на 7-й добавленной минуте забил Алехандро Беренгер, реализовав одиннадцатиметровый.

«Атлетик» набрал 24 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Сельта» идет на 18-й строчке — 7 очков.