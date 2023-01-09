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Испания

Сегодня, 00:56

«Барселона» в гостях победила «Атлетико» и вышла в единоличные лидеры чемпионата Испании

Иван Шитик
Корреспондент
8 января. «Атлетико» — «Барселона» — 0:1.
Фото Global Look Press
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«Барселона» в гостях победила «Атлетико» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Каталонский клуб выиграл с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий Усман Дембеле, который отличился на 22-й минуте встречи.

В конце матча по красной карточке получили защитник «Атлетико» Стефан Савич и нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

«Барса» набрала 41 очко и оторвалась от идущего вторым «Реала» (38 очков).

«Атлетико» выиграл только один из последних пяти матчей. Команда Диего Симеоне располагается на пятой строчке (27 очков).

Испания. Лига 1. 16-й тур
08 янв, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
0:1
Барселона

ФК Атлетико
ФК Барселона
1
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