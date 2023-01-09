«Барселона» в гостях победила «Атлетико» и вышла в единоличные лидеры чемпионата Испании

«Барселона» в гостях победила «Атлетико» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Каталонский клуб выиграл с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий Усман Дембеле, который отличился на 22-й минуте встречи.

В конце матча по красной карточке получили защитник «Атлетико» Стефан Савич и нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

«Барса» набрала 41 очко и оторвалась от идущего вторым «Реала» (38 очков).

«Атлетико» выиграл только один из последних пяти матчей. Команда Диего Симеоне располагается на пятой строчке (27 очков).