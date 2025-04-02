2 апреля, 18:30
«Атлетико» и «Барселона» встретятся в ответном полуфинальном матче Кубка Испании в среду, 2 апреля. Игру примет стадион «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22.30 по московскому времени.
Игру «Атлетико» — «Барселона» показывают на телеканале и сайте «Матч ТВ» и канале «Матч! Футбол 2». Также смотреть полуфинал Кубка Испании можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала).
Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Барселона» изучайте в матч-центре нашего сайта.
Первая встреча соперников в Барселоне состоялась во вторник, 25 февраля, и завершилась вничью (4:4).