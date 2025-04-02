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2 апреля, 18:30

«Атлетико» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании

«Атлетико» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании 2 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Атлетико» и «Барселона» встретятся в ответном полуфинальном матче Кубка Испании в среду, 2 апреля. Игру примет стадион «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22.30 по московскому времени.

Игру «Атлетико» — «Барселона» показывают на телеканале и сайте «Матч ТВ» и канале «Матч! Футбол 2». Также смотреть полуфинал Кубка Испании можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала).

Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Барселона» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Испания. Кубок. 1/2 финала.
02 апреля, 22:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
0:1
Барселона

Первая встреча соперников в Барселоне состоялась во вторник, 25 февраля, и завершилась вничью (4:4).

ФК Атлетико
ФК Барселона
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