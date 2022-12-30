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«Атлетико» переиграл «Эльче». Арбитр показал три красные карточки

Евгений Козинов
Корреспондент
29 декабря. «Атлетико» — «Эльче» — 2:0.
Фото Global Look Press
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«Атлетико» обыграл «Эльче» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 2:0. Команда из провинции Аликанте потерпела четвертое поражение подряд.

В первом тайме голов забито не было. На последних его минутах защитник гостей Гонсало Верду получил красную карточку.

В начале второго тайма защитник мадридцев Марио Эрмосо получил две желтые карточки за 3 минуты. Когда составы уравнялись, португалец Жоау Феликс открыл счет. На 74-й минуте Альваро Мората удвоил преимущество.

В концовке матча полузащитник «Эльче» Домингос Кина был удален с поля за вторую желтую карточку.

Испания. Лига 1. 15-й тур
29 дек, 23:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:0
Эльче
Футбол
ФК Атлетико
ФК Эльче
0
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