«Атлетико» переиграл «Эльче». Арбитр показал три красные карточки

«Атлетико» обыграл «Эльче» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 2:0. Команда из провинции Аликанте потерпела четвертое поражение подряд.

В первом тайме голов забито не было. На последних его минутах защитник гостей Гонсало Верду получил красную карточку.

В начале второго тайма защитник мадридцев Марио Эрмосо получил две желтые карточки за 3 минуты. Когда составы уравнялись, португалец Жоау Феликс открыл счет. На 74-й минуте Альваро Мората удвоил преимущество.

В концовке матча полузащитник «Эльче» Домингос Кина был удален с поля за вторую желтую карточку.