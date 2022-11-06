«Атлетико» в большинстве не смог победить «Эспаньол»

«Атлетико» сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Отметим, что «Эспаньол» с середины первого тайма играли в меньшинстве после удаления защитника Леандро Кабреры.

«Атлетико» набрал 24 очка и пока остается на третьем месте в ла лиге. «Эспаньол» располагается на 16-й строчке (12 очков).