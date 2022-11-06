«Атлетико» в большинстве не смог победить «Эспаньол»

Сегодня, 18:00
«Атлетико» сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:1.
Отметим, что «Эспаньол» с середины первого тайма играли в меньшинстве после удаления защитника Леандро Кабреры.
«Атлетико» набрал 24 очка и пока остается на третьем месте в ла лиге. «Эспаньол» располагается на 16-й строчке (12 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования