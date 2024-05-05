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Испания

Сегодня, 15:05

«Атлетико» готов продать Депая в летнее трансферное окно

Мемфис Депай.
Фото Global Look Press
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Руководство мадридского «Атлетико» не рассчитывает на нидерландского нападающего Мемфиса Депая в следующем сезоне, сообщает AS.

По информации источника, 30-летний футболист не входит в планы главного тренера «матрасников» Диего Симеоне. Клуб готов выслушать предложения по Депаю, а также по испанскому форварду Альваро Морате, который хочет вернуться в чемпионат Италии.

Депай выступает за «Атлетико» с зимы прошлого года. В нынешнем сезоне примеры форвард сыграл в 20 матчах команды, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Рыночная стоимость 30-летнего игрока оценивается в 12 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Мемфис Депай
ФК Атлетико
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