«Атлетико» готов продать нападающего Карраско за 40 миллионов евро

Сегодня, 22:50
«Атлетико» готов продать нападающего Янника Феррейра-Карраско, утверждает Marca.
Мадридский клуб может расстаться с 29-летним бельгийцем, чтобы поправить свое финансовое положение.
В контракте вингера прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро, но «матрасники» готовы снизить свои запросы до 40 миллионов.
В нынешнем сезоне Феррейра-Карраско провел за «Атлетико» 20 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.
В составе сборной Бельгии на чемпионате мира в Катаре он сыграл два матча.