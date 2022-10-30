«Атлетико» готов продлить контракт с Симеоне до 2026 года

«Атлетико» намерен продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне. Испанский клуб готов предложить аргентинскому специалисту новый договор до 2026 года, сообщает AS.

Несмотря на ранний вылет из Лиги чемпионов, руководство клуба полностью доверяет Симеоне и хочет выразить ему поддержку при помощи нового договора.

Нынешний контракт 52-летнего Симеоне с испанской команды рассчитан до 2024 года.

В чемпионате Испании «Атлетико» на данный момент занимает 3-е место, отставая от лидирующих «Реала» и «Барселоны» на 8 очков.