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Испания

Сегодня, 20:27

«Атлетико» готовит крупный обмен с «Ювентусом»

Виталий Косик
Корреспондент
Родриго Де Пауль.
Фото AFP
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Руководство «Атлетико» планирует предложить «Ювентусу» услуги полузащитника Родриго Де Пауля в обмен на защитника итальянской команды Глейсона Бремера, сообщает Calciomercatoweb.

По информации источника, боссы «Юве» уже давно следят за Де Паулем и восхищаются уровнем его игры.

В текущем сезоне 28-летний аргентинец сыграл за «Атлетико» 25 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

В текущем сезоне 25-летний бразилец сыграл за «Юве» 25 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Стоимость обоих игроков по данным портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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