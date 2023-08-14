Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:30

«Атлетико» — «Гранада»: где смотреть прямую трансляцию матча ла лиги

«Атлетико» сыграет с «Гранадой» в примере 14 августа в 22.30
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антуан Гризманн («Атлетико»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В понедельник, 14 августа, в Мадриде (Испания) «Атлетико» дома сыграет с «Гранадой» в рамках чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит — в 22.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будут доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях. Видеотрансляцию матча можно посмотреть по платной подписке на онлайн-платформе ОККО в разделе «Спорт».

В последних пяти очных встречах ла лиги «Атлетико» побеждало трижды (2:1, 6:1, 1:0). Один раз «Гранада» обыграла команду из Мадрида — 2:1. И еще одна игра завершилась вничью (0:0).

В прошлом сезоне мадридцы финишировали на третьем месте турнирной таблицы примеры. А команда из Андалусии вернулась в высший дивизион после вылета в сезоне-2021/22. В сегунде они заняли первое место.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
14 авг, 22:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Гранада

Футбол
ФК Атлетико
ФК Гранада
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марк Цукерберг не верит в бой с Илоном Маском: «Он несерьезен, пора двигаться дальше»
«Наши танцы — как «Москвич», прилепили шильдик, а своего ничего». Багин — о приостановке карьеры
Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»
Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн
МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новичок «Реала» Гюлер успешно перенес операцию на правом колене