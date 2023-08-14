«Атлетико» сыграет с «Гранадой» в примере 14 августа в 22.30

В понедельник, 14 августа, в Мадриде (Испания) «Атлетико» дома сыграет с «Гранадой» в рамках чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит — в 22.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будут доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях. Видеотрансляцию матча можно посмотреть по платной подписке на онлайн-платформе ОККО в разделе «Спорт».

В последних пяти очных встречах ла лиги «Атлетико» побеждало трижды (2:1, 6:1, 1:0). Один раз «Гранада» обыграла команду из Мадрида — 2:1. И еще одна игра завершилась вничью (0:0).

В прошлом сезоне мадридцы финишировали на третьем месте турнирной таблицы примеры. А команда из Андалусии вернулась в высший дивизион после вылета в сезоне-2021/22. В сегунде они заняли первое место.