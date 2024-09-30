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Сегодня, 22:34

«Атлетико» грозит частичное закрытие трибун на стадионе после матча с «Реалом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Метрополитано».
Фото Global Look Press
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«Атлетико» могут наказать частичным закрытием трибун на домашнем стадионе из-за поведения болельщиков команды на матче с «Реалом» (1:1) в 8-м туре испанской ла лиги, сообщает AS.

По информации источника, клубу грозит частичное закрытие трибун на «Метрополитано» на два-три матча. Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации вынесет свой вердикт в среду, 2 октября.

На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы. Позже игра была возобновлена.

После этого матча «Атлетико» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Реал» с 18 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 3 балла.

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