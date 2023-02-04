«Атлетико» упустил победу в матче с «Хетафе»

Сегодня, 22:28
«Атлетико» сыграл вничью в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» — 1:1.
В середине второго тайма счет в матче открыл полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа.
Однако в конце встречи «Хетафе» получил право на пенальти, который реализовал форвард Энес Унал.
«Атлетико» остался на четвертом месте с 35 очками, «Хетафе» прервал серию из четырех поражений подряд, но остается в зоне вылета: 19-я строчка, 18 очков.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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