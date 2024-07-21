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Сегодня, 02:45

«Атлетико» хочет подписать Фюллькруга на замену Морате

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне нашел замену форварду Альваро Морате, который этим летом перешел в «Милан».

Как сообщает AS, мадридский клуб хочет подписать игрока дортмундской «Боруссии» Никласа Фюллькруга.

31-летний Мората подписал контракт с «Миланом» сроком на четыре года — до 30 июля 2028-го. В соглашении прописана опция продления еще на один сезон.

Контракт 31-летнего Фюллькруга с «Боруссией» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermfrkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Альваро Мората
ФК Атлетико
ФК Милан
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