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Испания

Сегодня, 18:03

«Атлетико» и «Барселона» проведут переговоры о переходе нападающего Депая

Алина Савинова
Мемфис Депай.
Фото Global Look Press
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«Атлетико» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между клубами, на которых будет сделано первое предложение, состоятся на этой неделе.

Отмечается, что «Атлетико» рассматривает Депая в качестве одного из кандидатов на замену форварду Жоау Феликса, который в ближайшее время должен перейти в «Челси» на правах аренды.

В текущем сезоне 28-летний нападающий провел 4 матча за «Барселону» во всех турнирах и отметился одним голом.

Мемфис Депай
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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