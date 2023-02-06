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Сегодня, 18:40

«Атлетико» и «Милан» предложили контракт Себальосу — полузащитник хочет остаться в «Реале»

Руслан Минаев
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«Атлетико» и «Милан» предложили контракт полузащитнику «Реала» Дани Себальосу, сообщает Marca.

26-летний хавбек готов рассмотреть варианты с другими клубами только в случае, если «Реал» не предложил ему новое соглашение. Испанец хочет продолжить карьеру в составе «сливочных».

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Себальосу улучшенный контракт на 4 года.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Реал». Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.

Дани Себальос
Футбол
ФК Атлетико
ФК Милан
ФК Реал
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