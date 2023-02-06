«Атлетико» и «Милан» предложили контракт Себальосу — полузащитник хочет остаться в «Реале»

«Атлетико» и «Милан» предложили контракт полузащитнику «Реала» Дани Себальосу, сообщает Marca.

26-летний хавбек готов рассмотреть варианты с другими клубами только в случае, если «Реал» не предложил ему новое соглашение. Испанец хочет продолжить карьеру в составе «сливочных».

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Себальосу улучшенный контракт на 4 года.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Реал». Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.