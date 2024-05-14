«Атлетико» интересуется подписанием Дибалы

Сегодня, 16:00
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может стать игроком одного из топ-клубов чемпионата Испании в летнее трансферное окно, сообщает Todofichajes.
По информации источника, в подписании 30-летнего аргентинца заинтересован «Атлетико». В мадридской команде готовы выплатить 12 миллионов евро, прописанные в качестве отступных в контракте футболиста.
Дибала выступает за «Рому» с лета 2022 года. Всего за римлян он отыграл 75 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.