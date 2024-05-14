Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:00

«Атлетико» интересуется подписанием Дибалы

Владислав Корегин
Telegram Дзен

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может стать игроком одного из топ-клубов чемпионата Испании в летнее трансферное окно, сообщает Todofichajes.

По информации источника, в подписании 30-летнего аргентинца заинтересован «Атлетико». В мадридской команде готовы выплатить 12 миллионов евро, прописанные в качестве отступных в контракте футболиста.

Дибала выступает за «Рому» с лета 2022 года. Всего за римлян он отыграл 75 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Пауло Дибала
Футбол
ФК Атлетико
ФК Рома
0
Читайте также
Ружичка не согласен с отстранением сборной России от ЧМ по хоккею
МВД Франции за минувшую неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня
Деркач сообщил об установлении причастной к подрыву «Северных потоков» группы
Ничушкин влетел на полугодичный бан и взбесил Америку. Русскую звезду НХЛ поймали на наркотиках?
Радоница — «окликание» покойников: поминовение о Царствии Небесном, что нельзя делать
Песков заявил о нервозности на Западе из-за СВО
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Президент ла лиги подтвердил переход Мбаппе в «Реал» летом