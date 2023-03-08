«Атлетико» интересуется полузащитником «Реала» Себальосом

Полузащитник «Реала» Дани Себальос может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает El Chiringuito.

По информации источника, футболист недоволен количеством игрового времени, которое получает в команде сливочных. За ситуацией пристально следят в руководстве «матрасников», которые готовы сделать предложение летом.

Действующее соглашение испанца рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел за «Реал» 28 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Стоимость Себальоса, по данным портала Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.