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Испания

Сегодня, 09:22

«Атлетико» интересуется полузащитником «Реала» Себальосом

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Дани Себальос может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает El Chiringuito.

По информации источника, футболист недоволен количеством игрового времени, которое получает в команде сливочных. За ситуацией пристально следят в руководстве «матрасников», которые готовы сделать предложение летом.

Действующее соглашение испанца рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел за «Реал» 28 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Стоимость Себальоса, по данным портала Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.

Дани Себальос
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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