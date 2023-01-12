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Испания

Сегодня, 18:14

«Атлетико» может убрать памятную табличку с именем Куртуа со стадиона

Иван Шитик
Корреспондент
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«Атлетико» сообщил голкиперу Тибо Куртуа, что клуба может убрать памятную табличку с его именем с территории стадиона «Ванда Метрополитано», сообщает Cadena SER.

Экс-игроку мадридского клуба было направлено письмо, в котором указано, что Куртуа нарушил критерии, по которым памятная табличка с его именем хранится на территории стадиона, а именно критерий «уважительного отношения к клубу и к его болельщикам». Бельгийскому игроку предложили принести извинения.

Куртуа на протяжении трех сезонов выступал за «Атлетико», с которым выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы.

Отношения Куртуа с «Атлетико» накалились после того, как тот в 2018 году перешел из «Челси» в другой мадридский клуб — «Реал». Перед победным финалом Лиги чемпионов 2022 года Куртуа сделал обидный для «Атлетико» комментарий, заявив, что «Реал», когда играет в финале, выигрывает его, намекнув на два поражения «Атлетико» от «сливочных» в финалах ЛЧ.

Тибо Куртуа
ФК Атлетико
ФК Реал
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