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Сегодня, 20:45

«Атлетико» наказал фаната, бросавшего предметы в Куртуа в матче с «Реалом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетико» сообщил, что наказал одного из фанатов команды, который бросал посторонние предметы на поле в матче против «Реала» (1:1) в 8-м туре испанской ла лиги.

«Клуб пожизненно исключил из своего сообщества человека, опознанного вчера полицией и клубной службой безопасности, как ответственный за бросание посторонних предметов на поле во время дерби.

Наш отдел безопасности вместе с полицией продолжает работать над установлением личности остальных нарушителей, которые также исключены навсегда», — говорится в заявлении «Атлетико».

На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы. Позже игра была возобновлена.

После этого матча «Атлетико» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Реал» с 18 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 3 балла.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал

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