Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:59

«Атлетико» намерен подписать румынского вратаря бухарестского «Рапида»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь бухарестского «Рапида» Хорациу Молдован прибыл в Мадрид, чтобы завершить переход в «Атлетико», сообщает Goal.

По данным источника, 26-летний футболист во вторник должен пройти медицинское обследование, а по его завершении, как ожидается, он подпишет долгосрочный контракт с мадридским клубом. Молдован будет выполнять функции запасного вратаря.

Информируется, что трансфер румына произошел после того, как Иво Грбич, нынешний запасной вратарь «Атлетико», попросил об уходе из клуба. Он находится на грани перехода в «Шеффилд».

Молдован в текущем сезоне сыграл за «Рапид» 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Также 10 игр он провел на ноль. Контракт вратаря рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermartkt оценивает стоимость игрока в 2,6 миллиона евро.

ФК Атлетико
ФК Рапид (Бухарест)
0
Читайте также
Журнал Sports Illustrated оказался под угрозой закрытия
Медведев сыграет против Хуркача в 1/4 финала Australian Open 24 января
Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Юморист скончался после драки в Сочи
Популярное видео
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Барселона» намерена подписать пять игроков «Жироны»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что верит в честность судейства в ла лиге