«Атлетико» не будет продавать Морату. Мадридцы верят в форварда

Сегодня, 17:36
«Атлетико» не планирует расставаться со своим форвардом Альваро Моратой, сообщает Marca.
По информации источника, нападающий неприкосновенен. Клуб верит в игрока. Ранее на испанца претендовал «Ювентус».
В текущем сезоне 31-летний Мората провел 42 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро. Контракт нападающего с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
«Атлетико» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 58 очков в 30 матчах.