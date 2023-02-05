«Атлетико» не планирует увольнять Симеоне

Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о будущем в клубе главного тренера Диего Симеоне.

По данным Mundo Deportivo, руководитель провел переговоры с тренером и заверил, что тот сохранит пост в следующем сезоне.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. В этом сезоне клуб набрал 35 очков после 20 проведенных матчей.