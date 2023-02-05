«Атлетико» не планирует увольнять Симеоне

Сегодня, 10:28
Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о будущем в клубе главного тренера Диего Симеоне.
По данным Mundo Deportivo, руководитель провел переговоры с тренером и заверил, что тот сохранит пост в следующем сезоне.
Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. В этом сезоне клуб набрал 35 очков после 20 проведенных матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования