«Атлетико» объяснил, почему Облак не смог сыграть на полную в последних матчах

«Атлетико» на своей странице в Twitter сообщил, что вратарь Ян Облак в настоящее время проходит двойную физиотерапию и сеансы функциональной реадаптации.

Как отмечается в сообщении, проблемы со здоровьем не позволили голкиперу проявить себя на 100 процентов в последних матчах. Сроки возвращения игрока в строй станут известны после наблюдения врачей за развитием симптомов.

В этом сезоне 30-летний словенец сыграл в 30 матчах во всех турнирах и пропустил 31 гол. Также 16 раз он отыграл на ноль.