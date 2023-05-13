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Испания

Сегодня, 03:14

«Атлетико» объяснил, почему Облак не смог сыграть на полную в последних матчах

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетико» на своей странице в Twitter сообщил, что вратарь Ян Облак в настоящее время проходит двойную физиотерапию и сеансы функциональной реадаптации.

Как отмечается в сообщении, проблемы со здоровьем не позволили голкиперу проявить себя на 100 процентов в последних матчах. Сроки возвращения игрока в строй станут известны после наблюдения врачей за развитием симптомов.

В этом сезоне 30-летний словенец сыграл в 30 матчах во всех турнирах и пропустил 31 гол. Также 16 раз он отыграл на ноль.

Ян Облак
Футбол
ФК Атлетико
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