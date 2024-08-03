Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:25

«Атлетико» объявил о подписании контракта с чемпионом Европы Ле Норманом

Робен Ле Норман.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Мадридский «Атлетико» объявил о переходе в клуб защитника «Реал Сосьедад» и сборной Испании Робена Ле Нормана.

27-летний футболист подписал контракт с «матрасниками» на пять лет. Сумма трансфера игрока составила 34,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Ле Норман выступал за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В общей сложности защитник принял участие в 221 матче испанской команды, забил шесть голов и отдал столько же результативных передач.

Этим летом Ле Норман стал чемпионом Европы вместе со сборной Испании.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
0
Читайте также
Андреева и Шнайдер высказались о выходе в финал Олимпиады-2024
Соперница интерсекс-боксерши раскритиковала алжирку Хелиф
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тер Штеген: «Барселона» готова бороться за титулы»