«Атлетико» объявил о подписании контракта с чемпионом Европы Ле Норманом

Мадридский «Атлетико» объявил о переходе в клуб защитника «Реал Сосьедад» и сборной Испании Робена Ле Нормана.

27-летний футболист подписал контракт с «матрасниками» на пять лет. Сумма трансфера игрока составила 34,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Ле Норман выступал за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В общей сложности защитник принял участие в 221 матче испанской команды, забил шесть голов и отдал столько же результативных передач.

Этим летом Ле Норман стал чемпионом Европы вместе со сборной Испании.