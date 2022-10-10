«Атлетико» объявил о выкупе прав на Гризманна у «Барселоны»

Пресс-служба «Атлетико» сообщила, что клуб выкупил у «Барселоны» права на форварда Антуана Гризманна. Новый контракт француза с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года.

С лета 2021 года футболист выступал в составе «Атлетико» на правах аренды.

Стоимость сделки пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 31-летнего футболиста составит от 20 до 25 миллионов евро.

В этом сезоне в активе Гризманна 3 гола и 2 результативные передачи в 11 матчах «Атлетико» во всех турнирах.