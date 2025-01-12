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Сегодня, 17:00

«Атлетико» — «Осасуна»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Атлетико» и «Осасуна» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Атлетико» и «Осасуна» встретятся в матче испанской ла лиги в воскресенье. Игра пройдет на «Эстадио Сивитас Метрополитано» в Мадриде и начнется в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Основные события игры «Атлетико» — «Осасуна» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Ла Лига. 19-й тур
12 янв, 18:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Осасуна

«Атлетико» набрал 41 очко в 18 турах ла лиги и может возглавить турнирную таблицу в случае победы. «Осасуна» набрала 25 очков. В предыдущем туре «Атлетико» победил «Барселону» (2:1), а «Осасуна» уступила «Атлетику» из Бильбао (1:2).

Футбол
ФК Атлетико
ФК Осасуна
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