«Атлетико» и «Осасуна» встретятся в матче испанской ла лиги в воскресенье. Игра пройдет на «Эстадио Сивитас Метрополитано» в Мадриде и начнется в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Основные события игры «Атлетико» — «Осасуна» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

«Атлетико» набрал 41 очко в 18 турах ла лиги и может возглавить турнирную таблицу в случае победы. «Осасуна» набрала 25 очков. В предыдущем туре «Атлетико» победил «Барселону» (2:1), а «Осасуна» уступила «Атлетику» из Бильбао (1:2).