«Атлетико» перейдет под контроль американских владельцев в 2026 году

Американская компания по управлению активами Apollo Sports Capital станет мажоритарным акционером «Атлетико» в начале 2026 года, сообщила клубная пресс-служба.

Генеральный директор Мигель Анхель Хиль и президент клуба Энрике Сересо сохранят свои посты для обеспечения «преемственности видения и руководства».

В заявлении клуба подчеркивается, что сделка «не является частью стратегии мультиклубного владения».

Среди предыдущих инвесторов «Атлетико» была китайская корпорация Wanda, которая продала свою долю израильскому миллиардеру Идану Оферу и его группе Quantum Pacific Group.