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Сегодня, 08:31

«Атлетико» после матча с «Реалом» лишит клубного членства около 60 фанатов

Сергей Разин
корреспондент
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«Атлетико» исключит из клубного сообщества примерно 60 болельщиков по итогам матча 8-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:1), сообщает COPE.

На 70-й минуте матч «Атлетико» — «Реал» был прерван из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать во вратаря Тибо Куртуа посторонние предметы. 1 октября «Атлетико» провел внутреннее совещание, в результате которого гендиректор клуба Мигель Анхель Хиль Марин заявил о необходимости исправить допущенные ошибки.

Диего Симеоне обвинил Тибо Куртуа в&nbsp;провокации болельщиков. «Куртуа провоцировал людей и смеялся». Симеоне требует наказать Тибо из-за скандала в дерби

Ранее стало известно, что «Атлетико» грозит частичное закрытие трибун на стадионе после матча с «Реалом».

После 8 туров «Реал» с 18 очками идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» (16) располагается на четвертой строчке.

ФК Атлетико
ФК Реал

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