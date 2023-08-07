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Испания

Сегодня, 18:26

«Атлетико» предложил Морате новый контракт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Мадридский «Атлетико» предложил нападающему Альваро Морате остаться в клубе и подписать новое соглашение до июня 2027 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, Мората хочет остаться в клубе после разговора с главным тренером Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что за 30-летнего испанца готовы побороться «Рома», «Милан», «Интер», «Ювентус».

В прошлом сезоне Мората сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
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