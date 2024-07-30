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Сегодня, 10:53

«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25

Виктория Кравченко
Антуан Гризманн.
Фото Сайт «Атлетико»
«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25.
Фото Сайт «Атлетико»
«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25.
Фото Сайт «Атлетико»
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«Атлетико» презентовал новую гостевую форму на сезон-2024/25.

«Второй комплект отдает дань уважения богу Нептуну, (памятник) которого мы посещаем, когда празднуем успехи такого уровня, как в сезоне-1995/96», — говорится на сайте клуба.
«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25.
Фото Сайт «Атлетико»
«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25.
Фото Сайт «Атлетико»
Новый сезон ла лиги стартует 18 августа и завершится 25 мая. В первом туре чемпионата Испании «Атлетико» встретится с «Вильярреалом».
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