«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25

«Атлетико» презентовал новую гостевую форму на сезон-2024/25.

«Второй комплект отдает дань уважения богу Нептуну, (памятник) которого мы посещаем, когда празднуем успехи такого уровня, как в сезоне-1995/96», — говорится на сайте клуба.

«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25. Фото Сайт «Атлетико»

«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25. Фото Сайт «Атлетико»