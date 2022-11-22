«Атлетико» провел предварительные переговоры с Луисом Энрике. Он может сменить Симеоне после завершения ЧМ-2022

«Атлетико» рассматривает возможность отставки главного тренера Диего Симеоне, сообщает Mundo Deportivo.

По окончании чемпионата мира-2022 в Катаре его может сменить главный тренер сборной Испании Луис Энрике.

После турнира в Катаре Луис Энрике покинет сборную Испании и будет открыт для предложений по клубной работе. Отмечается, что руководство мадридского клуба уже общалось с Энрике, чтобы узнать о его планах.

1 ноября «Атлетико» проиграл «Порту» (1:2) в матче Лиги чемпионов, впервые в истории занял четвертое место в группе и остался без евровесны.

Нынешний главный тренер Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.