«Атлетико» провел предварительные переговоры с Луисом Энрике. Он может сменить Симеоне после завершения ЧМ-2022

22 ноября, 18:48
«Атлетико» рассматривает возможность отставки главного тренера Диего Симеоне, сообщает Mundo Deportivo.
По окончании чемпионата мира-2022 в Катаре его может сменить главный тренер сборной Испании Луис Энрике.
После турнира в Катаре Луис Энрике покинет сборную Испании и будет открыт для предложений по клубной работе. Отмечается, что руководство мадридского клуба уже общалось с Энрике, чтобы узнать о его планах.
1 ноября «Атлетико» проиграл «Порту» (1:2) в матче Лиги чемпионов, впервые в истории занял четвертое место в группе и остался без евровесны.
Нынешний главный тренер Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
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