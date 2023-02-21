«Атлетико» рассматривает возможность заключения нового контракта с защитником Эрмосо

«Атлетико» рассматривает возможность заключения нового контракта с защитником Марио Эрмосо, сообщает испанское издание Marca.

По данным источника, руководство мадридского клуба решило предложить 27-летнему игроку новое соглашение на фоне интереса со стороны клубов АПЛ, а также «Реал Сосьедада» и «Севильи».

Текущий контракт Эрмосо истекает летом 2024 года, и сообщается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал согласие на его продление.

В текущем сезоне защитник сыграл в составе мадридской команды 18 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.