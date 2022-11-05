«Атлетико» рассмотрит предложения по Жоау Феликсу после вылета из Лиги чемпионов

«Атлетико» рассматривает продажу нападающего Жоау Феликса и готов выслушать предложения от других клубов, сообщает Marca.

По данным источника, это связано с провальным выступлением клуба в групповом турнире Лиги чемпионов. Сообщается, что интерес к 22-летнему португальцу проявляет «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», а стоимость подписания форварда составляет около 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Феликс забил два гола и отдал три результативных паса в 16 матчах за «Атлетико».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 70 миллионов евро.