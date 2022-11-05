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«Атлетико» рассматривает продажу нападающего Жоау Феликса и готов выслушать предложения от других клубов, сообщает Marca.
По данным источника, это связано с провальным выступлением клуба в групповом турнире Лиги чемпионов. Сообщается, что интерес к 22-летнему португальцу проявляет «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», а стоимость подписания форварда составляет около 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Феликс забил два гола и отдал три результативных паса в 16 матчах за «Атлетико».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 70 миллионов евро.