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Испания

Сегодня, 06:49

«Атлетико» может продать Жоау Феликса после вылета из Лиги чемпионов. Среди вариантов — «Бавария» и «МЮ»

«Атлетико» рассмотрит предложения по Жоау Феликсу после вылета из Лиги чемпионов
Руслан Минаев
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«Атлетико» рассматривает продажу нападающего Жоау Феликса и готов выслушать предложения от других клубов, сообщает Marca.

По данным источника, это связано с провальным выступлением клуба в групповом турнире Лиги чемпионов. Сообщается, что интерес к 22-летнему португальцу проявляет «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», а стоимость подписания форварда составляет около 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Феликс забил два гола и отдал три результативных паса в 16 матчах за «Атлетико».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 70 миллионов евро.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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