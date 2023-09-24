«Атлетико» на своем поле примет «Реал» 24 сентября в 22:00

Мадридский «Реал» на выезде сыграет против «Атлетико» в 6-м туре чемпионата Испании, пройдет в воскресенье, 24 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Ванда Ментрополитано» и начнется в 22.00 по московскому времени.

События и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Атлетико» — «Реал» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис Окко в разделе Спорт. По федеральному телевидению игру не покажут.

«Реал» набрал 15 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Атлетико» 7 баллов и девятое место.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»