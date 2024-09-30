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«Атлетико» сыграл вничью с «Реалом», Корреа сравнял счет на 90+5-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
29 сентября. «Атлетико» сыграл вничью с «Реалом» (1:1).
Фото Reuters
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«Атлетико» в матче 8-го тура чемпионата Испании на своем стадионе сыграл вничью с «Реалом» со счетом 1:1.

На гол Эдера Милитао хозяева ответили точным ударом Анхеля Корреа на 90+5-й минуте. На последних минутах полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте получил красную карточку.

На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы.

После этого матча «Атлетико» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Реал» с 18 очками идет на второй строчке, оставая от лидирующей «Барселоны» на 3 балла.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:1
Реал

ФК Атлетико
ФК Реал

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