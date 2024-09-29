«Атлетико» и «Реал» встретятся в 8-м туре испанской ла лиги в воскресенье, 29 сентября. Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире мадридское дерби покажет канал «Матч ТВ». Трансляция стартует за 15 минут до игры, ее также можно смотреть на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Основные события игры «Атлетико» — «Реал» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В семи турах ла лиги сезона-2024/25 «Атлетико» набрал 15 очков, «Реал» — 17.

Предыдущая встреча команд проходила в феврале в чемпионате Испании и закончилась вничью (1:1). По итогам сезона-2023/24 «матрасники» заняли четвертое место, «сливочные» стали чемпионами.