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«Атлетико» — «Реал»: смотреть трансляцию матча чемпионата Испании

«Атлетико» и «Реал» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Атлетико» и «Реал» встретятся в 8-м туре испанской ла лиги в воскресенье, 29 сентября. Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» и начнется в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире мадридское дерби покажет канал «Матч ТВ». Трансляция стартует за 15 минут до игры, ее также можно смотреть на сайте медиахолдинга matchtv.ru.
Основные события игры «Атлетико» — «Реал» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал

В семи турах ла лиги сезона-2024/25 «Атлетико» набрал 15 очков, «Реал» — 17.
Предыдущая встреча команд проходила в феврале в чемпионате Испании и закончилась вничью (1:1). По итогам сезона-2023/24 «матрасники» заняли четвертое место, «сливочные» стали чемпионами.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал

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