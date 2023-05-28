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Испания

Сегодня, 22:00

«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико», но вышел в Лигу чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Реал Сосьедад».
Фото AFP
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«Атлетико» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» в 37-м туре чемпионата Испании — 2:1.

Победу мадридцам принесли голы Антуана Гризманна и Науэля Молины. Единственный гол гостей забил Александр Серлот.

«Атлетико» с 76 очками остался на третьем месте в ла лиге. «Реал Сосьедад», несмотря на поражение, гарантировал себе выход в Лигу чемпионов на следующий сезон — с 68 очками он финиширует на четвертой строчке.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Реал Сосьедад

В параллельной игре «Вильярреал», который мог обойти «Сосьедад» в борьбе за путевку в ЛЧ, в гостях уступил «Райо Вальекано» — 1:2.

«Вильярреал» с 63 очками остался на пятом месте. «Райо Вальекано» набрал 49 баллов и поднялся на десятое место.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:1
Вильярреал

«Хетафе» дома обыграл «Осасуну» — 2:1.

«Хетафе» с 41 очком идет на 14-м месте за тур до конца чемпионата Испании. «Осасуна» с 50 баллами занимает седьмую строчку.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
2:1
Осасуна

«Кадис» на своем поле с минимальным счетом переиграл «Сельту» — 1:0.

С 41 очком «Кадис» занимает 13-е место в ла лиге. «Сельта» с 40 баллами идет 17-й.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
1:0
Сельта

В еще одном матче предпоследнего тура «Атлетик» дома приограл «Эльче» — 0:1.

Баски с 50 очками идут на восьмой строчке. «Эльче», досрочно вылетевший из ла лиги, с 24 баллами остается последним.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
0:1
Эльче

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
ФК Вильярреал
ФК Кадис
ФК Осасуна
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
ФК Сельта
ФК Хетафе
ФК Эльче
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