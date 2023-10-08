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«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прямая трансляция матча ла лиги

«Реал Сосьедад» Захаряна на выезде сыграет против «Атлетико» 8 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Реал Сосьедад».
Фото Reuters
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«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет против «Атлетико» в 9-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе Wanda Metropolitano в Мадриде, Испания. Начало — в 17:15 по московскому времени.

Ключевые события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
08 окт, 17:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал Сосьедад

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который перешел в испанский клуб из «Динамо» в августе 2023 года. Захарян провел 3 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

«Реал Сосьедад» идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков за 8 туров.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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