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Сегодня, 10:45

«Атлетико» — «Реал»: трансляция матча ла лиги начнется в 21.45

«Атлетико» сыграет с «Реалом» в чемпионате Испании 29 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
Фото AFP
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«Атлетико» сыграет с «Реалом» в 8-м туре ла лиги в воскресенье, 29 сентября. Матч пройдет на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Мадридское дерби начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Атлетико» — «Реал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке. Начало эфира — в 21.45 мск.

По итогам 7-ми туров примеры команда Диего Симеоне набрала 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Сливочные с 17-ю баллами идут на второй строчке ла лиги.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал

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